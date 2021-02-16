السراج يصل طرابلس قادماً من روما

كشف مصدر لـ”218″، أن طائرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، غادرت روما، في طريقها إلى طرابلس بعد انتهاء رحلته العلاجية.

يُشار إلى أن مصادر كانت قد ذكرت، وفق وكالة “نوفا” الإيطالية، أن “السراج”، تلقى العلاج في أحد المستشفيات الإيطالية، عقب إجرائه عملية جراحية استغرقت ساعات.

وكان “السراج” قد كلّف نائبه أحمد معيتيق بمهام وصلاحيات المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق”.

وجاء هذا التكليف حتى عودته من السفر، نظرًا لسفره للخارج، بحسب كتاب تكليف متداول، لم تتمكن “218” من التأكد من صحته.

مصدر لـ218: رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يصل مطار معيتيقة قادماً من روما ويغادره عبر البوابة الفرعية

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