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السراج يصل طرابلس قادماً من روما

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدر لـ”218″، أن طائرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، غادرت روما، في طريقها إلى طرابلس بعد انتهاء رحلته العلاجية.

يُشار إلى أن مصادر كانت قد ذكرت، وفق وكالة “نوفا” الإيطالية، أن “السراج”، تلقى العلاج في أحد المستشفيات الإيطالية، عقب إجرائه عملية جراحية استغرقت ساعات.

وكان “السراج” قد كلّف نائبه أحمد معيتيق بمهام وصلاحيات المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق”.

وجاء هذا التكليف حتى عودته من السفر، نظرًا لسفره للخارج، بحسب كتاب تكليف متداول، لم تتمكن “218” من التأكد من صحته.

مصدر لـ218: رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يصل مطار معيتيقة قادماً من روما ويغادره عبر البوابة الفرعية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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