“الدبيبة”: الحكومة ستضمّ كفاءات وتُراعي المشاركة الواسعة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إنه شرع في وضع الأسس لتشكيل حكومة تراعي الالتزامات المحددة في الاتفاق السياسي وخارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار.

وأكد “الدبيبة”، في إحاطته أمام المجلس الأعلى للدولة، استعداده للتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة كفاءات تراعي التنوع والمشاركة الواسعة.

أمّا بخصوص سمات الحكومة؛ فقد أفاد رئيس الحكومة أنها ستعمل على ترسيخ مبدأ التشاور مع المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والمجلس الرئاسي.

وأشار “الدبيبة” إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية هي أهم الاستحقاقات، وأن ضمان الوصول إليها يتطلب معالجة المختنقات التي تمس حياة المواطن، مؤكدًا ضرورة الدفع بملف المصالحة الوطنية لبلوغ الانتخابات في أجواء سلام اجتماعي.

وشدد على أن المجاهرة بالأمن وتعزيز الشعور بالأمان وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تعتبر جوانب رئيسة يسعى إلى تحقيقها بالشراكة مع لجنة “5+5” العسكرية، مع ضرورة العمل على الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع التدخلات الخارجية السلبية.

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