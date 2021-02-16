معزب: لدينا أكثر من 90 سفارة ليبية بالخارج أغلبها في دول لا تربطنا بها أي علاقات أو جاليات

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب على تقارير ديوان المحاسبة التي رصدت تزايدًا ملحوظًا في عدد السفارات الليبية ونفقات البعثات الدبلوماسية في الخارج، ومحاولة تعيين موظفين إضافيين بوزارة الخارجية دون مبرر مهني.

معزب وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء أنتقد أداء بعض السفارات، قائلًا: “دأبنا على القرارات العشوائية التي تصدرها سلطات مغادرة، جميعها في إطار المجاملات والعلاقات الشخصية، ولدينا أكثر من 90 سفارة ليبية بالخارج، أغلبها في دول لا تربطنا بها أي علاقات أو جاليات”.

وأبدى عضو مجلس الدولة دعمه لمطالب ديوان المحاسبة بمراجعة وضع السفارات الليبية كافة، خاصة إجراءات التعيين بها، وإن كانت متوافقة مع قانون السلك الدبلوماسي أم لا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية