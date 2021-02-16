الدبيبه يقدم إحاطة أمام مجلس الدولة بشأن تشكيل الحكومة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 February, 2021

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه إحاطة أمام أعضاء مجلس الدولة بخصوص التقدم الذي تم إحرازه في تشكيل الحكومة.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه ‏تحقيقا لمبدأ التشاور المستمر مع جميع السُّلُطات، قدم الدبيبه إحاطة اليوم الثلاثاء أمام أعضاء ‎مجلس الدولة بخصوص التقدم الذي تم إحرازه في تشكيل الحكومة وكذلك برامجها وأهدافها.

وأعرب الدبيبه عن أمله أن يساهم هذا التواصل الإيجابي في تحقيق الإستقرار وتعزيز ثقة المواطن في السُّلطات التي تمثله.