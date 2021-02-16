القشاط: محاولات ترضية بعض الشخصيات كان أحد الأسباب الرئيسة وراء تزايد عدد السفارات

ليبيا – قال السفير الليبي السابق محمد القشاط إن محاولات منح بعض الشخصيات مناصب وامتيازات على سبيل الترضية كان أحد الأسباب الرئيسة وراء تزايد عدد السفارات، وتكديس العاملين، بها عبر استحداث وظائف كان آخرها وظيفة الملحق القضائي.

القشاط وفي تصريح خاص لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء أضاف: “أغلب السفراء تم اختيارهم من مدن معينة، ووفقًا لانتماءاتهم السياسية، وهذا أضر كثيرًا بالسياسة الخارجية الليبية، والقدرة على المحافظة على المصالح الوطنية بالدول التي يوجد بها لنا مصالح”.

وتابع القشاط موضحًا: “كثير من موظفي السفارات لا يملكون أي خبرة أو مؤهلات علمية مناسبة، ولا يجيدون حتى لغة الدول التي يتم إيفادهم إليها. وهناك دبلوماسيون غربيون يتعجبون من امتلاك ليبيا هذا العدد من السفارات حول العالم، دون أن يكون هناك ضرورة لذلك”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية