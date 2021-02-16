الزرقاء: أعضاء ملتقى الحوار السياسي توافقوا حول ضرورة تقليص عدد السفارات للحد الأدنى

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب حسن الزرقاء عن تضامنه مع مطالبة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك لخارجية الوفاق بالمسارعة في تقديم خطتها لتقليص عدد البعثات والقنصليات الليبية بالخارج لديوان المحاسبة، وتقديم البيانات الأساسية للمشمولين بقرار الإيفاد، ومدى تطابق مؤهلاتهم مع الوظائف الموفدين إليها، ومدى كفاية المخصصات المالية المعتمدة لذلك.

الزرقاء وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال: “للأسف بعضهم يحاول أن يثقل كاهل الحكومة والسلطة الجديدة بالحديث عن تطبيق هذه القرارات والتعينات في الوقت الذي باتت فيه حكومة الوفاق مجرد حكومة تصريف أعمال”.

وأشار إلى أن غالبية أعضاء ملتقى الحوار السياسي توافقوا حول ضرورة تقليص عدد السفارات والبعثات وعدد العاملين فيها للحد الأدنى؛ حتى لا يتم إثقال كاهل الحكومة الجديدة بمزيد من النفقات التي يمكن استغلالها لتحسين الخدمات داخليًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية