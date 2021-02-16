التكبالي: خالد شكشك لن يتمكن من منع تنفيذ قرارات الإيفاد للخارج الصادرة عن خارجية الوفاق

ليبيا – علق عضو مجلس النواب علي التكبالي على تقارير ديوان المحاسبة التي رصدت تزايدًا ملحوظًا في عدد السفارات الليبية، ونفقات البعثات الدبلوماسية في الخارج، بالإضافة إلى محاولة تعيين موظفين إضافيين بوزارة خارجية الوفاق دون مبرر مهني.

التكبالي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال إن جهود رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك لن تُثمر في نهاية المطاف بمنع قرار الإيفاد.

وأضاف: “قرار وزارة خارجية الوفاق سيظل ساريًا، وسينفذ رغم أن حكومة الوفاق تعيش أيامها الأخيرة، وستتورط فيه الحكومة الجديدة، ولا أمل إلا إذا استطاعت الحكومة الجديدة التحكم في الميليشيات المسلحة، وحينئذ قد تستطيع إعادة تنظيم السفارات”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية