ترقب وصول رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي إلى العاصمة طرابلس

طبرق 16 فبراير 2021 (وال)- يصل رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي مساء اليوم الثلاثاء، إلى مطار معيتيقة الدولي في أولى زياراته للمنطقة الغربية.

هذا وكانت طائرة الرئيس قد أقلعت في وقت سابق من مطار طبرق الدولي متوجهًا إلى العاصمة طرابلس.

وتعتبر زيارة المنفي إلى العاصمة طرابلس هي الأولى للمنطقة الغربية منذ توليه منصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد قد أجرى أولى زياراته قادما من دولة اليونان إلى مدينة بنغازي والبيضاء وطبرق. (وال- طبرق) ف م/ ر ت

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