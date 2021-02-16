“الوفاق”: عماري زايد يبحث مع السفير الإيطالي التطورات الليبية

التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، اليوم الثلاثاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيني بتشينو.

وقالت حكومة الوفاق في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن اللقاء شهد بحث مستجدات الوضع السياسي، وسبل دعم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتنفيذ خارطة الطريق وصولاً إلى موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر القادم.

وأضاف البيان: “تم خلال اللقاء استكمال تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن تدريس اللغة الإيطالية كمادة اختيارية بمرحلة التعليم الثانوي، ووضع برامج تنفيذية لتدريب المعلمين بالجامعات الإيطالية المتخصصة”.

وتابع البيان: “وتم الاتفاق على أهمية التواصل بين الجانبين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مجال التعليم واستمرار التنسيق المشترك فيما يتعلق بالتطورات السياسية الحالية”.