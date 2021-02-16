استكمال مذكرة تفاهم بشأن تدريس اللغة الإيطالية لطلاب التعليم الثانوي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 February, 2021

استكمل عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، وسفير إيطاليا لدى ليبيا “جوزيني بتشينو” تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن تدريس اللغة الايطالية كمادة اختيارية بمرحلة التعليم الثانوي، ووضع برامج تنفيذية لتدريب المعلمين بالجامعات الايطالية المتخصصة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن الجانبين بحثا خلال لقائهما بديوان رئاسة الوزراء مستجدات الوضع السياسي وسبل دعم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتنفيذ خارطة الطريق وصولاً إلى موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر القادم.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على أهمية التواصل بين الجانبين لتنفيذ ماتم الاتفاق عليه في مجال التعليم واستمرار التنسيق المشترك فيما يتعلق بالتطورات السياسية الحالية.