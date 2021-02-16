خاص ليبيا 24.. عبد الجليل يطالب الحكومة الجديدة بالإسراع في إجراء الانتخابات ووضع خطة لمعالجة العجز في الخدمات

خاص ليبيا 24/ حنان منير

طالب عضو ملتقى الحوار السياسي، عبد الجليل الشاوش، الحكومة بالإسراع في إجراء الانتخابات للوصول بالبلاد إلى الاستقرار وبناء دولة المؤسسات.

وأعرب الشاوش، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ عن تمنياته أن تصل خدمات حكومة الوحدة الوطنية ربوع ليبيا، وتضع خطة سريعة لمعالجة العجز في الخدمات التي يعاني منها المواطنين

وحث الشاوش، الحكومة الجديدة على الإسراع في تحصين الفئات الأكثر تضررا من وباء كورونا والأطباء والعاملين في مجالات مكافحة الفيروس.

ودعا الشاوش، لمساعدة ورفع مستوى دخل الأسر الفقيرة التي تضررت من الحرب، وإعمار المدن المتضررة وضمان عودة النازحين

يذكر أن محمد المْنَفِي قد فاز برئاسة المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد دبيبة برئاسة الحكومة الجديدة بعد تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال جلساته في جنيف.

وأكدت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ضرورة التزام السلطة الجديدة بموعد تنظيم الانتخابات المقرر في ديسمبر المقبل.

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