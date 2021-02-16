وفد حقوقي أممي يزور ترهونة للتحقيق في انتهاكات “الكانيات”‎

استقبل رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية ترهونة، وفد لجنة حقوق الإنسان التابعة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا؛ حيثُ التقى الوفد مع رئيس المجلس محمد الكشر.

وعقد “الكشر”، على هامش هذه الزيارة، اجتماعًا تقابليًا مُوسعًا مع الوفد الحقوقي الأممي، بحضور رابطة ضحايا ترهونة؛ لمناقشة الوضع الذي تمرّ به بلدية ترهونة.

وقد أخذ ملف الانتهاكات، الحيز الأكبر من اللقاء بشأن ما قامت به مجموعة الكانيات، طيلة السنوات الماضية، وما قال “الكشر” إنه انتهاكات من قبل الجيش الوطني على مدار العام الماضي.

وبحث الوفد مع أعضاء التسييري ملف المقابر الجماعية، حيث طالب رئيس المجلس التسييري، البعثة بضرورة المساهمة في دعم عائلات الضحايا، من خلال إعداد مراكز للإرشاد والدعم النفسي، خاصة للأطفال الذين تعرضوا للانتهاكات هم وذووهم، والعمل على دعمهم لتجاوز الصدمات، التي عانوا منها خلال السنوات الأخيرة الماضية.

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