في أول زيارة رسمية.. وصول المنفي إلى طرابلس

وصل رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، إلى طرابلس، في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه.

وقد أقلعت الطائرة الخاصة للمنفي من مطار مدينة طبرق واتجهت نحو مطار معيتيقة الدولي في مدينة طرابلس.

وتأتي هذه الزيارة بعد سلسلة من المشاورات أجراها المنفي خلال الأيام الماضية، أثناء جولته بالمنطقة الشرقية شملت مدن بنغازي والبيضاء والقبة وطبرق.

وكان ملتقى الحوار السياسي قد انتخب المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبد الله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس، كما انتخب عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة، التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

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