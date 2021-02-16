دبيبة لـ مجلس الدولة: سنتعاون مع جميع المؤسسات.. وسنشكل حكومة كفاءات تراعي التنوع

صرح رئيس الوزراء الجديد عبدالحميد دبيبة، أنه شرع في وضع الأسس لتشكيل حكومة تراعي الالتزامات المحددة في الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة الجديدة في بيان له، أن دبيبة قال في إحاطته أمام ما يسمى بـالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، إنه على استعداد تام للتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، مشددا على أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة كفاءات تراعي التنوع والمشاركة الواسعة.

وأكد دبيبة على أن الحكومة الجديدة ستعمل على ترسيخ مبدأ التشاور مع ما يسمى بـالمجلس الأعلى للدولة والبرلمان والمجلس الرئاسي، موضحا أن الانتخابات التشريعية والرئاسية هي أهم الاستحقاقات التي تسعى إليها الحكومة، وأن ضمان الوصول إليها يتطلب معالجة المختنقات التي تمس حياة المواطن.

وأشار دبيبة إلى الأهمية القصوى لضرورة الدفع بملف المصالحة الوطنية لبلوغ الانتخابات في أجواء سلام اجتماعي، مؤكدا على أن تحقيق الأمن وتعزيز الشعور بالأمان وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، هي أهم الجوانب الرئيسية التي يسعى إلى تحقيقها بالشراكة مع لجنة 5+5 العسكرية، مع ضرورة العمل على الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع التدخلات الخارجية السلبية.

وكان دبيبة قد ألمح في وقت سابق اليوم، عبر تويتر، إلى أن الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الدولة تأتي تحقيقا لمبدأ التشاور المستمر مع جميع السلطات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24