بلدية الجفرة تتخذ عددا من الإجراءات لمكافحة انتشار الفيروس

شهدت قاعة الحرية بهون، انعقاد اجتماع طارئ صباح اليوم، لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا بالجفرة، والذي خلص إلى الاتفاق على تأجيل بدء الدراسة، وإغلاق المقاهي، ومنع إقامة المناسبات الاجتماعية، وكذلك فرض ارتداء الكمامة في الأسواق والأماكن العامة، بتعاون الجهات المعنية كافة.
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قناة ليبيا
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