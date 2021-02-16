الجبل الأخضر يشهد تساقطا للثلوج بعد غياب لسنوات

شهدت منطقة الجبل الأخضر يوم أمس، تساقطا للثلوج على عدة مناطق شرق البلاد، متأثرة بمنخفض جوي قادم من القارة الأوروبية وبالتحديد من قبرص.
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قناة ليبيا
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