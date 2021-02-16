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الجبل الأخضر يشهد تساقطا للثلوج بعد غياب لسنوات

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

شهدت منطقة الجبل الأخضر يوم أمس، تساقطا للثلوج على عدة مناطق شرق البلاد، متأثرة بمنخفض جوي قادم من القارة الأوروبية وبالتحديد من قبرص.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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