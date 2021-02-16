ويليامز: كافة الاستطلاعات تظهر أن 70 إلى أكثر من 80% من الليبيين يريدون إجراء الانتخابات

ليبيا – اعتبرت القائمة السابقة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز أن قرارًا اتخذه الليبيون في أعقاب الإطاحة بنظام معمر القدافي لعب دورًا في إخراج ثورتهم عن مسارها.

وليامز وفي حديث نشرته صحيفة “واشنطن بوست” أمس الإثنين ردًا على سؤال عن أسباب ابتعاد الليبيين عن تطلعاتهم للحرية والسلام منذ ما وصفتها بـ”انتفاضتهم يوم 17 فبراير” ضد “القذافي” (العقيد الراحل معمر القذافي) وفقًا لما نقلته موقع “روسيا اليوم”، قالت إن هناك الكثير مما يجب التفكير فيه بشأن الدور الذي كان ينبغي أن يلعبه المجتمع الدولي بعد “الثورة” في 2011.

وأضافت: “الإخفاق يعود أيضًا إلى بعض القرارات التي اتخذها الليبيون لاستبعاد مؤيدي النظام السابق عبر قانون العزل السياسي في 2013، ما أدى إلى الصراع والعجز عن حصر السلاح بيد الدولة بطريقة ما، وانتشار الميليشيات”، واصفة ذلك بـ”الكوكتيل القاتل”.

واعتبرت وليامز أن الليبيين مرهقون وأنهم يريدون استعادة سيادتهم المنتهكة بالكامل وتوحيد مؤسساتهم، مشيرة إلى أن كافة الاستطلاعات تظهر أن من 70 إلى أكثر من 80% من الليبيين يريدون إجراء الانتخابات، وأن الفرصة سانحة الآن إذا كان المجتمع الدولي موجودًا لدعمهم فيمكنهم المضي قدمًا.

وليامز أشارت إلى وجود تحديات كثيرة تواجه الليبيين، وصفتها بأنها مزيج من هذا الصراع الطاحن والانقسامات والانهيار الكامل للبنية التحتية، محذرة من أنه إذا لم يتخذوا خطوات لمعالجة البنية التحتية الكهربائية فإن الشبكة ستنهار هذا الصيف،كما أن مرض كوفيد-19 يدمر البلاد أيضًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية