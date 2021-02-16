السفير الإيطالي يؤكد لـ«المنفي» الدعم «القوي» لحكومة الوحدة الوطنية

أكد سفير إيطاليا لدى ليبيا غوزيبي بوتشينو، اليوم الثلاثاء، لرئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل ملتقى الحوار السياسي محمد المنفي، دعم بلاده «القوي لحكومة الوحدة الوطنية» الجديدة.

وانتخب ملتقى الحوار السياسي في 5 فبراير الجاري، محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس، إضافة إلى عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة، في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

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وشدد السفير الإيطالي خلال اتصال هاتفي مع المنفي على أن بلاده وليبيا « يجمعهما مصير مشترك في البحر الأبيض المتوسط»، مؤكدًا أن «العلاقات الثقافية والاقتصادية هي الأساس في التعاون الثنائي»، حسب تغريدة للسفارة الإيطالي على «تويتر».

وسبق أن أجرى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اتصالًا هاتفيًا مع المنفي في العاشر من الشهر الجاري، دعاه إلى زيارة إيطاليا في «أقرب وقت ممكن»، مؤكدًا «دعم بلاده المجلس الرئاسي الجديد من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا».

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