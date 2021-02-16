نواب الجنوب يقدمون مبادرة لمعالجة انقسام البرلمان ومنح الثقة للحكومة

قدم أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية اليوم الثلاثاء، مقترحا لوضع خارطة طريق شاملة لمعالجة الانقسام الحالي في الجسم التشريعي، بهدف التئام المجلس ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وشملت المبادرة عدة نقاط تتمثل في عقد جلسة مكتملة النصاب برئاسة النائب الأول والثاني في مدينة سرت تؤمن عن طريق اللجنة العسكرية المشتركة، وتعرض حكومة الوحدة الوطنية على المجلس لمنح الثقة.

وتضمنت المبادرة إعادة انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب وتولي أحد أعضاء إقليم فزان رئاسة المجلس طبقاً لمبادرة إعلان القاهرة ومبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وما اانتهت إليه بعثة الأمم المتحدة.

وبحسب المبادرة يتم البت في المناصب السيادية وفق المادة 15 في الاتفاق السياسي، والبت في مشروع الدستور وفق باب العملية الدستورية من الاتفاق السياسي، والبدء في وضع القوانين والتشريعات الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد في ديسمبر 2021.

وبيّن نواب الجنوب أن مبادرتهم جاءت للمحافظة على الثوابت الوطنية الراسخة من وحدة البلاد وسيادتها والتداول السلمي على السلطة وكبح التدخلات الخارجية وإخراج المرتزقة من على أرض الوطن

بدوره، قال النائب مصباح دومة أوحيدة، إنه لم يذهب إلى طبرق ولا صبراتة وفضل الخروج بهذه المبادرة مع زملائه.

وأضاف: “أعلم ان كل من ذهبوا زملاء أعزاء أقدر أن أولوياتهم ليبيا موحدة حرة مستقلة والكل ينظر لها من زاوية مختلفة والهدف واحد”.

وأوضح قائلا: “اخترت كتابة مبادرة بعد التشاور مع نواب فزان تتضمن خارطة طريق لما تبقى من فترة محدودة لمجلس النواب حتى الوصول إلى الانتخابات في نهاية ديسمبر من هذا العام وفق خارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي”.