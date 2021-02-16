نواب الجنوب يقدمون مبادرة لمعالجة انقسام البرلمان ومنح الثقة للحكومة

قدم أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية اليوم الثلاثاء، مقترحا لوضع خارطة طريق شاملة لمعالجة الانقسام الحالي في الجسم التشريعي، بهدف التئام المجلس ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وشملت المبادرة عدة نقاط تتمثل في عقد جلسة مكتملة النصاب برئاسة النائب الأول والثاني في مدينة سرت تؤمن عن طريق اللجنة العسكرية المشتركة، وتعرض حكومة الوحدة الوطنية على المجلس لمنح الثقة.
وتضمنت المبادرة إعادة انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب وتولي أحد أعضاء إقليم فزان رئاسة المجلس طبقاً لمبادرة إعلان القاهرة ومبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وما اانتهت إليه بعثة الأمم المتحدة.
وبحسب المبادرة يتم البت في المناصب السيادية وفق المادة 15 في الاتفاق السياسي، والبت في مشروع الدستور وفق باب العملية الدستورية من الاتفاق السياسي، والبدء في وضع القوانين والتشريعات الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد في ديسمبر 2021.
وبيّن نواب الجنوب أن مبادرتهم جاءت للمحافظة على الثوابت الوطنية الراسخة من وحدة البلاد وسيادتها والتداول السلمي على السلطة وكبح التدخلات الخارجية وإخراج المرتزقة من على أرض الوطن
بدوره، قال النائب مصباح دومة أوحيدة، إنه لم يذهب إلى طبرق ولا صبراتة وفضل الخروج بهذه المبادرة مع زملائه.
وأضاف: “أعلم ان كل من ذهبوا زملاء أعزاء أقدر أن أولوياتهم ليبيا موحدة حرة مستقلة والكل ينظر لها من زاوية مختلفة والهدف واحد”.
وأوضح قائلا: “اخترت كتابة مبادرة بعد التشاور مع نواب فزان تتضمن خارطة طريق لما تبقى من فترة محدودة لمجلس النواب حتى الوصول إلى الانتخابات في نهاية ديسمبر من هذا العام وفق خارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي”.
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