النجار يطالب بعدم استبدال فرق الرصد والتقصي الحالية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، أن مدير عام المركز، بدر الدين بشير النجار، أصدر قرارا بعدم ترشيح أو إضافة أو استبدال لعناصر فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة الحالية في الوقت الحالي إلى حين إشعار آخر.

وقال المركز في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن النجار أوضح في خطاب لمديري الإدارات والمكاتب الصحية ورؤساء فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمدن والمناطق والبلديات أن هذا القرار جاء تنظيما لسير عمل فرق الرصد والتقصى والاستجابة السريعة والمحافظة عليها في تأدية واجبها باعتبارها أصبحت مؤهلة واكتسبت خبرة جيدة فى التعامل مع المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف البيان أن النجار أعرب عن أمله في التقييد بما جاء في الخطاب وذلك للحفاظ على سير العمل بهذه الفرق.

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