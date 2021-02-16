سيالة و”كوبيتش” يبحثان تسهيل مهمة السلطة التنفيذية الجديدة

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، مع المبعوث الأممي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، آخر التطورات في ليبيا، ونتائج الحوار السياسي بكافة مساراته وانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة وسبل تذليل الصعاب أمامها.

وشدد سيالة، خلال اللقاء الذي عُقد في وزارة الخارجية، بحضور الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، على أهمية دور البعثة الأممية في إحلال السلام والدور المهم الذي تلعبه برعايتها للعملية السياسية في ليبيا.

ووفق بيان لـ”خارجية الوفاق”، فقد أكد المبعوث الأممي الجديد “أهمية التعاون مع الوزارات الليبية، بما يضمن تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها والتعاون مع الدول الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار داخل ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية