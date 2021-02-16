وزير خارجية تونس لـ«كوبيش»: نواصل بذل كل الجهود لدعم ليبيا في مساعي بناء مؤسساتها الدائمة

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، الثلاثاء، على “أهمّية دعم دول الجوار للمسار السياسي في ليبيا”.

وأصدرت وزارة الخارجية التونسية، بيان عقب لقاء كوبيش بوزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أمس الاثنين.

وذكر البيان أن كوبيش، الذّي يزور تونس لأول مرة منذ تعيينه في منصبه الشهر الماضي، أعرب عن “تفهمه لمشاغل بلدان الجوار الليبي، ومن بينها تونس، بخصوص الحاجة الملحة لبلوغ حل سياسي نهائي في ليبيا يعيد الاستقرار لهذا البلد وللمنطقة ككل”.

وأكد الجرندي “التزام تونس الثابت بمواصلة مساندة الجهود الأممية للوصول إلى حل شامل للأزمة الليبية، واستعدادها لتقديم كل العون للمبعوث الخاص وتوفير كافة أشكال الدعم للبعثة الأممية التي يرأسها من أجل تحقيق ما يصبو إليه الليبيون من استقرار سياسي ورفاه اقتصادي واجتماعي”، وفق البيان ذاته.

وشدد على ما “توليه تونس من أهمية لإنجاح المسار السياسي الليبي وتطلعها إلى أن يستعيد هذا البلد الشقيق عافيته واستقراره بما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على تونس والمنطقة بصفة عامة”.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجرندي مع كوبيش على “مواصلة التنسيق والتشاور، وبذل كل الجهود اللازمة لدعم ليبيا في مساعيها الحثيثة لبناء مؤسساتها الدائمة”، وفق البيان.