ديوان المحاسبة يوقف بعيو احتياطيا عن العمل ويخضع حسابات «الليبية للإعلام» للرقابة

أصدر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الثلاثاء، قرارين يقضي أحدهما بإيقاف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، احتياطيًا عن العمل، فيما يقضي الأخر بإخضاع حسابات المؤسسة الليبية للإعلام للرقابة المصاحبة من قبل الديوان.

وأرجع القرار رقم «131» لسنة 2021، المنشور على صفحة الديوان بموقع «فيسبوك» السبب في ذلك إلى عرقلة «بعيو عمل اللجنة المكلفة من قبل الديوان بفحص حسابات المؤسسة، وعدم تمكينها من الاطلاع على المستندات والوقوف على أرصدة الحسابات، خصوصًا أنه لم يتم إفادة الديوان بقفلها في نهاية السنة».

ونص القرار رقم «132» لسنة 2021 على «إخضاع حسابات المؤسسة الليبية للإعلام للرقابة المصاحبة من قبل الديوان، وتكليف اللجنة المشكلة بالقرار رقم 581 لسنة 2020، بأعمال الفحص والرقابة المصاحبة على حسابات المؤسسة، وتسلم المعاملات منها، وتخويلها بمنح الإفراج عن المعاملات المالية».

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