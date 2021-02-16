اللجنة الاستشارية العليا تتفقد مراكز العزل بمدن راس لانوف وبن جواد وسرت

تفقدت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء كورونا، برئاسة الصالحين مجيد، رفقة بعض المسؤولين، مراكز العزل بمدينة سرت، للوقوف على احتياجاتها، وتسليم القائمين عليها عددا من الاختبارات لإتمام عملية المسح.

وعقدت اللجنة اجتماعا مع رئيس فريق الرصد بمدينة سرت، ومدير الصحة المدرسية، من أجل وضع الخطة اللازمة لإنجاح المسح العشوائي بالمؤسسات التعليمية.

وكانت اللجنة الاستشارية قد استهلت جولتها بالمرور على مدينة راس لانوف وبن جواد لتفقد مراكز العزل بهما، والوقوف على جاهزيتهما الطبية.

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