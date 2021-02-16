حويلي: مجلس الدولة يصوت بالإجماع على مخرجات اجتماعات “الغردقة”

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر حويلي، إن أعضاء المجلس صوتوا اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مخرجات اجتماعات الغردقة الخاصة بالمسار الدستوري.

وأضاف حويلي، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إلى أن الجلسة علقت ليوم غد الأربعاء بسبب جدال جرى بين الأعضاء حول مخرجات اجتماعات بوزنيقة، موضحا أنه في حال عدم التصويت عليها ستؤول المهمة إلى ملتقى الحوار السياسي.

وكان أعضاء اللجنة القانونية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، قد توصلوا خلال جلساتهم في مدينة بوزنيقة المغربية في أكتوبر من العام الماضي، إلى تفاهمات أساسية بشأن المادة 15 من اتفاق الصخيرات بشأن تعيين قادة المناصب السيادية وتوزيعها وآلية اختيارها.