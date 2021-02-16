الرئاسي: الاربعاء والخميس عطلة رسمية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 February, 2021

أصدر المجلس الرئاسي قرار يقضي بأن يكون يومي غد الاربعاء وبعد غد الخميس عطلة رسمية بمناسبة ذكرى 17 فبراير.

وبحسب القرار رقم 164لسنة 2021 فإن يومي الإربعاء عطلة رسمية في كافة المؤسسات والمرافق العامة بمناسبة ذكرى 17 فبراير على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010

وأضاف القرار أنه في مقام تطبيق أحكام المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل يكون يوم الخميس إجازة على أن يخصم من الأجازات السنوية للموظف.