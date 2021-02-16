بلدية بني وليد تطالب بتوفير مشغلات المختبر الطبي للكشف عن كورونا

تفقد عضو المجلس البلدي بني وليد، بوبكر حامد، رفقة مدير إدارة الخدمات الصحية، سامي سلامة، مقر فريق الرصد، للوقوف على ظروف عمل الفريق.

حيث قدم رئيس وأعضاء الفريق شرحا وافيا حول آلية العمل والإشكاليات التي تواجه المختبر الطبي، والتي من بينها النقص الحاد في بعض المستلزمات الطبية التي تحول دون تشغيل المختبر بكامل طاقته.

من جانبه طالب عضو المجلس وزارة الصحة بالإسراع في توفير الاحتياجات الضرورية للمختبر، وعلى رأسها مشغلات جهاز الكشف عن الفيروس، مؤكدا أن نفادها سيؤدي إلى إيقاف العمل بالمختبر.

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