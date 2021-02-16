“الوفاق”: القضاء الإيطالي ينصف ليبيا في قضية تعويض بقيمة 7 ملايين دولار

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إن محكمة استئناف فينيسيا بإيطاليا قضت لصالح القنصلية العامة لدولة ليبيا بميلانو في القضية المرفوعة ضدها من قبل شركة “إس سي تي” للمقاولات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها طالعته “الساعة 24″، اليوم الثلاثاء، أن الشركة تطالب الدولة الليبية بالتعويض بقيمة 7 ملايين دولار على خسائر ادعت الشركة أنها لحقت بها وخلفت أضرارا عليها.

وأكد القنصل المكلف من حكومة الوفاق بميلانو سالم جموم أن الدعوى المقدمة ضد الدولة الليبية ترمي إلى وضع اليد على أملاك الدولة الليبية وحسابات القنصلية العامة بميلانو وإيداعات مصرفية باسم الدولة الليبية أو تحت تصرفها لدى مؤسسة مصرفية في إيطاليا.

وأضاف جموم أن هناك شبهة تزوير لحكم محكمة بطرابلس لصالح شركة إس سي تي وهو ما أبطله القضاء الإيطالي بعد تقديم كافة الأدلة من قبل القنصلية الليبية بميلانو.