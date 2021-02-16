تأكيد أميركي على دعم بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا

أكد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا وعملها المهم في دعم إنفاذ القانون الليبي والعدالة الجنائية وإدارة الحدود.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السفير ريتشارد نورلاند مع الرئيسة الجديدة لبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، ناتالينا سيا، ورئيسة موظفيها الجديدة، إيفا ماريا فيليكوفيتش.

وأشارت السفارة الأميركية بحسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن نورلاند هنّأ المسؤولتين على استلام مهامّهما الجديدة، وناقش معهما دعم بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا.

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