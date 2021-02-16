ديوان المحاسبة يقرر إيقاف «بعيو» عن العمل وإخضاع حسابات مؤسسة الإعلام للرقابة

أصدر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الثلاثاء، قرارا بإيقاف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، احتياطيًا عن العمل، وإخضاع حسابات المؤسسة الليبية للإعلام للرقابة المصاحبة من قبل الديوان.

وذكر القرار رقم «131» لسنة 2021، المنشور على صفحة الديوان بموقع «فيسبوك» أن بعيو عرقلة «عمل اللجنة المكلفة من قبل الديوان بفحص حسابات المؤسسة، وعدم تمكينها من الاطلاع على المستندات والوقوف على أرصدة الحسابات، خصوصًا أنه لم يتم إفادة الديوان بقفلها في نهاية السنة».

ونص القرار رقم «132» لسنة 2021 على «إخضاع حسابات المؤسسة الليبية للإعلام للرقابة المصاحبة من قبل الديوان، وتكليف اللجنة المشكلة بالقرار رقم 581 لسنة 2020، بأعمال الفحص والرقابة المصاحبة على حسابات المؤسسة، وتسلم المعاملات منها، وتخويلها بمنح الإفراج عن المعاملات المالية».