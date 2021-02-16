المنفي: الحكومة ستكون جاهزة خلال أيام للعرض على مجلس النواب

أكد رئيس المجلس الرئاسى الليبي الجديد الدكتور محمد المنفي على المهام المناطة بالمجلس الرئاسي الليبي الجديد، والتي من أهمها المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين والعمل على توحيد المؤسسات من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وقال المنفي في تصريحات صحفية لدى وصوله طرابلس اليوم الثلاثاء إن الحكومة ستكون جاهزة في غضون أيام وستعرض على مجلس النواب للتصويت عليها.

ووصل المنفي إلى العاصمة طرابلس، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في زيارة تعتبر هي الأولى بعد توليه زمام ومهام رئاسة المجلس الرئاسي الليبي الجديد.

وكان في استقبال المنفى لدى وصوله عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ورئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة.

كما كان في استقباله أعضاء من مجلس الدولة الاستشاري وأعضاء من مجلس النواب إضافة لحضور عدد من الشخصيات العسكرية والأمنية وأعيان ومشائخ أهالي طرابلس.