ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

16 February, 2021

تلقى رئـيس المجـلس الـرئـاسـي محـمد الـمنفي ،مساء اليوم الثلاثاء ،اتصالا هاتفيا ، من الأمـين الـعام للأمم المتحدة ”أنطونيو غوتيرس“ ،قدّم خلاله التهاني على انتخابه رئيساً للمجلس الرئاسي واختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

و دعا غوتيرس إلى اتخاذ خطوات سريعة نحو توحيد مؤسسات الدولة ولم الشمل والمصالحة ، والدفع نحو الاستقرار والسير باتجاه انتخابات برلمانية ورئاسية في 24-ديسمبر المقبل، كما وعد بزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه أكد المنفي على أهمية دور المـبعوث الأمـمي الجـديـد ”يـان كـوبـيش“ فـي الـتواصـل مـع الـدول الـفاعـلة فـي المـلف الـليبي ، مـن أجـل تـأكـيد دعـمهم للسـلم والأمـن فـي لـيبيا ، وانـجاح هـذه الفترة الانتقالية ، والعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لانجاح الاستحقاق الانتخابي القادم.

مثنيا على دور الأمين العام للأمم المتحدة ،في متابعة الملف الـــليبي بصفة شخصية ، وحرصه على ايجاد توافق دولي خلال الفترة السابقة للخروج من الأزمة الراهنة كما أثنى عــلى عــمل الــبعثة الأمــمية وفــريــقها خــلال فــترة الــحوار الــسياســي الــليبي والذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة رغم كل التحديات.