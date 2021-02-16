المنفي وغوتيريش يشددان على إجراء الانتخابات في موعدها

تلقى رئيس المجـلس الـرئـاسـي محـمد الـمنفي اليوم اتصالا هاتفيا من الأمـين الـعام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس فقد أثنى غوتيريش على دور المنفي في اتخاذ خطوات سريعة نحو توحيد مؤسسات الدولة ولم الشمل والمصالحة، والدفع نحو الاستقرار والسير باتجاه انتخابات برلمانية ورئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

بدوره أكد المنفي أهمية دور المـبعوث الأمـمي الجـديـد يـان كـوبـيش، فـي الـتواصـل مـع الـدول الـفاعـلة فـي المـلف الـليبي، مـن أجـل تـأكـيد دعـمها للسـلم والأمـن فـي لـيبيا وإنـجاح الفترة الانتقالية، والعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم.

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