نواب الجنوب يتقدمون بمبادرة لالتئام المجلس ومنح الثقة للحكومة الجديدة

أعلن أعضاء مجلس النواب عن الجنوب، الثلاثاء، أنهم تقدموا بمبادرة من أجل التئام مجلس النواب ومنح الثقة للحكومة الجديدة.

وقال نواب الجنوب في بيان إنهم تقدموا بمبادرة لوضع خارطة طريق شاملة لمعالجة الانقسام في الجسم التشريعي بالبنود التالية :

1- عقد جلسة مكتملة النصاب برئاسة النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب في مدينة سرت تؤمن عن طريق اللجنه العسكرية المشتركة 5+5.

2- عرض الحكومة الجديدة علي مجلس النواب لمنح الثقة.

3- إعادة انتخاب هيئة رئاسه مجلس النواب وتولي أحد أعضاء إقليم الجنوب رئاسة المجلس طبقاً لمبادرة إعلان القاهرة ومبادرة رئيس مجلس النواب، عقيله صالح، وما انتهت إليه بعثة الأمم المتحدة وهذا قبل منح الثقة للحكومة الجديدة.

4- البت في المناصب السيادية وفق المادة 15 في الاتفاق السياسي.

5- البت في مشروع الدستور وفق باب العملية الدستورية من الاتفاق السياسي.

6- البدء في وضع القوانين والتشريعات الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد في ديسمبر 2021.

وأكد البيان أن الهدف من المبادرة هو المحافظة علي الثوابت الوطنية الراسخة من وحدة البلاد وسيادتها والتداول السلمي للسلطة وكبح التدخلات الخارجية وإخراج المرتزقة من ليبيا.

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