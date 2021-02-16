الأمين العام للأمم المتحدة يثني على خطوات المنفي السريعة نحو المصالحة الليبية

تلقى رئـيس المجـلس الـرئـاسـي محـمد الـمنفي اتصالا هاتفيا مساء اليوم الثلاثاء، من الأمـين الـعام أنطونيو غوتيريس.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان طالعته “الساعة 24″، أن الأمين العام هنأ المنفي على انتخابه رئيساً للمجلس الرئاسي واختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

كما أثنى غوتيريس على دور المنفي في اتخاذ خطوات سريعة نحو توحيد مؤسسات الدولة ولم الشمل والمصالحة، والدفع نحو الاستقرار والسير باتجاه انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل، كما وعد بزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه قدم المنفي الشكر لـلأمين العام للأمم المتحدة عـــلى دوره فـــي مـــتابـــعة المـــلف الـــليبي بـــصفة شـــخصية، وحرصه على ايجاد توافق دولي خلال الفترة السابقة للخروج من الأزمة الراهنة.

كما أثنى المنفي عــلى عــمل الــبعثة الأمــمية وفــريــقها خــلال فــترة الــحوار الــسياســي الــليبي، والذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة رغم كل التحديات.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية دور المـبعوث الأمـمي الجـديـد ”يـان كـوبـيش“ فـي الـتواصـل مـع الـدول الـفاعـلة فـي المـلف الـليبي، مـن أجـل تـأكـيد دعـمهم للسـلم والأمـن فـي لـيبيا، وإنـجاح هـذه الفترة الانتقالية، والعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم.