المنفي يؤكد على أهمية المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات

أكد رئيس المجلس الرئاسى الجديد، محمد المنفي، أن المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين والعمل على توحيد المؤسسات هي أهم مهام المجلس الرئاسي الجديد للعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وقال المنفي في تصريحات لدى وصوله إلى طرابلس، إن الحكومة ستكون جاهزة في غضون أيام، مضيفا أنها ستعرض على مجلس النواب للتصويت عليها.

وتعد هذه الزيارة إلى طرابلس هي الأولى للمنفي بعد اختياره رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد، وجاءت زيارة المنفي لطرابلس بعد زيارته إلى المنطقة الشرقية، الخميس الماضي.

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