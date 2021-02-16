تسجيل أولى الإصابات بالفيروس بين الأطفال في بني وليد

أفاد المتحدث باسم لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد محمد أبو النيران، في تصريح خاص لقناة ليبيا، ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال في المدينة، حيث أعرب أبو النيران عن قلقه من وجود إصابات بالفيروس تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، خاصة في ظل تزايد أعداد الإصابات ونقص المشغلات الخاصة بفحص كورونا.
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قناة ليبيا
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