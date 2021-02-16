الانتخابات والمصالحة تتصدر مكالمة بين المنفي وغوتيريش

تلقّى رئيس المجلس الرئاسي محـمد المنفي، اتصالاً هاتفياً مساء الثلاثاء، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي هنّأ المنفي بانتخابه رئيساً للمجلس الرئاسي واختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

ووفق بيان لـ”إعلام الرئاسي”، فقد أثنى غوتيريش على دور المنفي في “اتخاذ خطوات سريعة نحو توحيد مؤسسات الدولة ولمّ الشمل والمصالحة، والدفع نحو الاستقرار والسير باتجاه انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل”، وأشار البيان إلى أن الأمين العام وعد بزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.

بدوره، أشاد المنفي بدور غوتيريش في متابعة الملف الليبي بصفة شخصية، وحرصه على إيجاد توافق دولي خلال الفترة السابقة للخروج من الأزمة الراهنة، كما أثنى على عمل البعثة الأممية وفريقها خلال فترة الحوار السياسي الليبي والذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة رغم كل التحديات.

وبحسب البيان، أكد المنفي على أهمية دور المبعوث الأممي الجديد يان كوبيتش في التواصل مع الدول الفاعلة في الملف الليبي، من أجل تأكيد دعمهم للسلم والأمن في ليبيا، وإنجاح هذه الفترة الانتقالية، والعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم.

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