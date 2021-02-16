” الفيتوري ” يكشف مستجدات قضية لوكربي

كشف الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الفيتوري، الثلاثاء، عن آخر مستجدات قضية لوكربي .

وأوضح الفيتوري، أنه في يوم 29 يناير الماضي قدم فريق الدفاع طلب الي المحكمة العليا في أسكتلندا من أجل سحب ملف القضية ونقله إلى المحكمة العليا في بريطانيا ومقرها لندن، مبينا أن الفريق

كان قد قدم مستنداته يوم 8 فبراير الجاري وتنتظر المحكمة رد النيابة الذي يجب أن يتم قبل يوم 22 فبراير.

وأشار إلى أنه إذا رفضت المحكمة العليا الاسكتلندية السماح بالاستئناف أمام المحكمة العليا في لندن، فإنه يمكن للدفاع حينها أن يتوجه إلى المحكمة العليا في لندن مباشرة، موضحا أنه ليس للمحكمة العليا في لندن الولاية القانونية لنقض حكم محكمة أسكتلندية ، ولكن لها الولاية القانونية إذا كان الحكم الصادر يخل أو يجحف حقوق المستأنف وفق نصوص الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان.

وتابع أن موافقة المحكمة العليا في استكلندا على الاستئناف أمام المحكمة العليا في لندن لا تتم إلا إذا كانت القضية تطرح قضية رأي عام ذات أهمية.

وأوضح أن مبررات الإستئناف من قبل فريق الدفاع هي:

– قرار المحكمة في أسكتلندا بعدم السماح للدفاع بتقديم كل مبررات الإستئناف أمامها، وقد حدث في قبول المحكمة حجب بعض الوثائق عن الدفاع وكذلك منع تداول شهادة شاهد النيابة عبدالمجيد جعاكه. والمحكمة فعلت كل ذلك.

– منع المحكمة العليا في أسكتلندا رفع الحجب عن بعض الوثائق التي حُجبت بناءا على طلب من الحكومة البريطانية بدعوى الأمن القومي، وهو ما يخالف الميثاق الأوربي لحقوق الأنسان في ضمان محاكمة عادلة.

– رفض المحكمة الأسكتلندية اعادة قبول مبررات الدفاع في أن الحكم الأصلي شابته الأخطاء وبالتالي يحق للدفاع أعادة طرح حججه أمام المحكمة نظرا لما حدث من مستجدات في القضية منذ الأستئناف الثاني.

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