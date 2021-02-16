ليبيا الان

“فائز السراج”: توليت المشهد وسط انقسام داخلي والمصالح الشخصية وصلت إلى حد “الهوس”

تم النشر منذُ 21 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، أنه سعى جاهدا للخروج بالبلاد من أزماتها رغم الصعوبات والتدخلات الخارجية التي شكلت عائقا له، مؤكدا أن الانتقال من الثورة للدولة مسار طويل وشاق تحملت الشعوب في سبيله الكثير من الآلام.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة، تابعتها “الساعة24″، مساء اليوم الثلاثاء، هنأ فيها “السراج” الشعب الليبي بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير.

وادعى “السراج” بقوله: “لن تعود الساعة للوراء ووضعت مصلحة الوطن فوق أي اعتبار ونتطلع إلى المستقبل، وسعيت جاهدا للخروج بالبلاد من ازماتها الطاحنة وآن الأوان لعودة الرشد للعقول”.

وتابع “السراج” مزاعمه بقوله: “توليت المشهد وسط انقسام داخلي وأزمة أمنية وتحديات لمواجهة الإرهاب الذي احتل سرت ووصول آلاف المهاجرين لبلدنا والوضع الاقتصادي المتردي وانقسام مؤسسات الدولة، والأجواء كانت ملبدة بالغيوم السياسية والأزمة تحتاج لتفكير وحكمة، واستطعت أن أتغلب على العديد من هذه المشاكل”.

واستكمل ادعائاته قائلا: “كانت هناك حلول ومبادرات تؤدي لمصالحة وطنية وللأسف كانت المصالح الشخصية والجهوية قد بلغت لدي البعض حد الهوس ودفعت بشبابنا لنيران الحرب”.

وأضاف بقوله: “أخذت عهدا على نفسي بما تتطلبه المرحلة من أمكانيات على توفير سبل المقاومة للحرب وأيضا السلام لذلك أصدرنا في أغسطس 2020 قرارا بالوقف المباشر لإطلاق النار، وتم استئناف تصدير النفط والتقينا مختلف أطراف الأزمة ومدت يدي للجميع للبناء على القواسم المشتركة وأولها تجنب إراقة الدماء”.

واختتم “السراج” بقوله: “لقد ناديت للانتخابات منذ فترة وأمل أن تتم  نهاية هذا العام وليبيا قادرة على النهوض من العثرات وهناك متسع للجميع في الدولة المدنية”.

الوسوم

انتخابات ثورة فبراير فائز السراج ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • سيذكرك التاريخ بأنك سبب الفوضي والخراب والسرقة والاحتلال…لن ننسي انك جلبت المرتزقة وارتهنت طرابلس وثروات ليبيا لسيدك الكلب القردوغان عميل امريكا واسرائيل…لعنة الله عليك..

    رد

  • بارك الله فيم مهندس فاءز السراج –
    أكن التدارك الحكومية تحتاج الى
    ” جهاز امّنً سر الدولة ” بحيث يتم التحفظ عن اي اخبار او اسءلة او تدخلات من اي دولة اخرى مهما كانت –
    حتى تركيا كانت علاقتها بالدولة الليبيك علاقة تجارية فقط ولم تأخذ ليبيا شيء من تركيا او اي دولة اخرى بالمجان كل شيء مدفوع –
    وعلاقة ليبيا مع دول العالم بحب ان ترتكز على الاحترام للأعراف والأراضي والحدود مهما كانت الأزمات – لكل شيء حدود سواء من الناحية الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية او الدينية والقانونية –
    الان ما يحدث هو دعم أوروبي خفي لامريكا ومحاولة تبرءة دونالد ترامب من هحومه العنصري على الكونغرس وإهانة مكاتب موظفيه –
    ومحاولة جيش الناتو الاوروبي دعم الجيش الامريكي لضرب الاقتصاد الأفريقي
    – وكذلك محاولة سحب التعاون الصيني التجاري للصالح الاوروبي الفرنسي –
    والآن من المهم على الاتحاد الأفريقي يجب ان يتخذ خطوة في ترك الخلاقات والجلوس على طاولة واحدة تجمعهم علاقة الارض والانتماء – والسيطرة على الجشع الاوروبي والأمريكي في المواد الخام في افريقيا وعدم بيعها بارخص الاثمان لشركات تحاول نشر الأمراض القادمة من اوروبا والهند الى افريقيا بعد التطورات الاخيرة وحماية البيءة الطبيعية بتعاون أفريقي أفريقي ودعم النشاط التعليم التدريبي ومحاكمة الجراءم من تلوث بيءي ورمي مخلفات صناعية في سواحل الدول الافريقية وصيد الحيونات البرية وتهريبها للخارج – وحماية مزارعهم – والسفارات الأجنبية والعربية في دول وسط افريقيا –
    اعتقد ان الاتحاد الأفريقي يستطيع ان يقود هذه العملية دون الاستعانة من اي دولة اخرى فقط الجلوس والمشاورة وعدم ترك الدول الرأسمالية لإهانة الدول الافريقية باستغلالهم بهذا الشكل الغير منطقي ..!!!
    الان دول اوروبا تقدم عروض للصين للتخلي عن شراكتهم مع افريقيا –
    وأوروبا تقوم برمي مخلفاتهم الصناعية في الجزر الآسيوية التي أصبحت عبارة عن مزابل لصناعاتهم وعطلاتهم ..!!! من قتل الحيوانات وصيد الطيور وقطع الاشجاًر لاجل الصناعات وغيره ….
    التلوث الذي تمر به الجزر الاستوائية الافريقية والاسيوية والجزر العربية لا يصدقه العقل والمنطق –
    وترفض حكومات اوروبا وامريكا الاعتراف بهذه الأخطاء بل هم مستمرين في هذا حتى اصبح العالم في كوارث طبيعية لا حصر لها وغير متوقعة – فلهذا من المهم على الاتحاد الأفريقي الانتباه والتعاون – للحد من الاطماع الرأسمالية والمحافظة على الاعراف
    والاحترام المتبادل بين الدول الذي اساسه العرف والدين والانتماء .

    رد