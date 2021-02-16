بـ 7 ملايين دولار.. محكمة إيطالية ترفض دعوى تعويض ضد ليبيا

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد القبلاوي، أن حكم محكمة استئناف فينيسيا بإيطاليا جاء لصالح القنصلية الليبية بميلانو.

وأضاف القبلاوي في تصريحات صحفية، أن المحكمة الإيطالية رفضت دعوى مقدمة ضد ليبيا من شركة “إس سي تي” بتعويضها بقيمة 7 ملايين دولار.

وأوضح القبلاوي أن الدعوى المقدمة ضد القنصلية الليبية كانت تريد مصادرة حسابات بنكية جارية وإيداعات مصرفية باسم ليبيا أو تحت تصرفها لدى مؤسسة مصرفية في إيطاليا.

وتابع القبلاوي أن القنصل المكلف في ميلانو، سالم جموم، وفريق المحامين أكدوا منذ البداية أن هناك شبهة تزوير لحكم محكمة بطرابلس لصالح شركة “إس سي تي”، مبينا أن هذا الحكم أبطله القضاء الإيطالي.

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