معزب: أكثر من 90 سفارة ليبية في دول لا تربطنا بها أي علاقات

انتقد عضو ما يسمى بمجلس الدولة، محمد معزب، أداء بعض السفارات الليبية في الخارج، مضيفا أن الليبيين تعودوا على القرارات العشوائية التي تصدرها سلطات مغادرة، مؤكدا أن جميع هذه القرارات في إطار المجاملات والعلاقات الشخصية.

وتابع معزب في تصريحات صحفية، أن ليبيا لديها أكثر من 90 سفارة بالخارج، مبينا أن أغلبها في دول لا تربطها بها أي علاقات أو جاليات.

وأعرب معزب عن دعمه لمطالب ديوان المحاسبة بمراجعة وضع السفارات الليبية كافة خاصة إجراءات التعيين بها إذا كانت متوافقة مع قانون السلك الدبلوماسي أم لا.

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