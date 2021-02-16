“عبدالحفيظ غوقة”: نأمل أن تكون السلطة الجديدة في مستوى تحديات الملفات الأمنية والاقتصادية والمصالحة

عبر نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقًا عبدالحفيظ غوقة، عن أمله الكبير أن تكون السلطة الجديدة في مستوى التحديات ومعالجة أهم الملفات وفي مقدمتها الأمنية والاقتصادية والمصالحة الوطنية.

وأضاف “غوقة” في مداخلة تليفزيونية عبر قناة “العربية الحدث” تابعتها “الساعة 24″، خلال حديثه حول ذكرى ثورة فبراير، أن الدولة شهدت مراحل عدة من الانقسامات منذ اندلاع الثورة في 2011 وحتى المرحلة الحالية، لا نريدها أن تتكرر.

وأوضح أن السلطة الجديدة قد لا تستطيع النجاح في كل الملفات التي تواجهها لكن عليها الوصول بليبيا إلى الانتخابات نهاية العام الحالي وإلا البديل هو الانقسامات والحرب.

وتابع في مداخلته قائلا: “نريد وجوه شابه جديدة يفسح لها المجال لانتشال البلد من الصراعات والانقسامات ونأمل أن ينعكس ذلك في حكومة الوحدة الوطنية فنحن نريد كفاءات قادروة على قيادة تبعات المرحلة القادمة”.