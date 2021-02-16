الزرقاء يطالب بتقليص عدد البعثات والقنصليات الليبية بالخارج

أعرب عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، عن تضامنه مع مطالبة رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، لخارجية حكومة الوفاق غير المعتمدة بالإسراع في تقديم خطتها لتقليص عدد البعثات والقنصليات الليبية بالخارج لديوان المحاسبة بالإضافة إلى تقديم البيانات الأساسية للمشمولين بقرار الإيفاد ومدى تطابق مؤهلاتهم مع الوظائف الموفدين عليها ومدى كفاية المخصصات المالية المعتمدة لذلك.

وأكد الزرقاء في تصريحات صحفية، أن البعض يحاول أن يثقل كاهل الحكومة والسلطة الجديدة بالحديث عن تطبيق هذه القرارات والتعينات في الوقت الذي أصبحت فيه حكومة الوفاق مجرد حكومة تصريف أعمال.

وأوضح الزرقاء أن غالبية أعضاء ملتقى الحوار السياسي توافقوا حول ضرورة تقليص عدد السفارات والبعثات وعدد العاملين فيها للحد الأدنى حتى لا يتم إثقال كاهل الحكومة الجديدة بمزيد من النفقات التي يمكن استغلالها لتحسين الخدمات داخلياً.

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