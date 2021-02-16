غوتيريش يدعو إلى التسريع بسحب المرتزقة من ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 February, 2021

جدّد خلال لقائه رئيس الوزراء الليبي المكلّف عبد الحميد دبيبية ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الثلاثاء، التأكيد على ضرورة وكذلك المرتزقة، وفق المتحدّث باسمه.

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى مراقبة وقف إطلاق النار وضرورة خروج المرتزقة من ليبيا، مؤكدا أنه لم ترد أي أخبار عن خروجها من البلاد.

وقال غوتيريش بعد محادثتين منفصلتين مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ومع رئيس الوزراء المكلّف عبد الحميد دبيبة”، إنه يأمل في مغادرة تلك القوات في أسرع وقت ممكن.

كما عبر الأمين العام للأمم المتحدة بحسب تصريح للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، عن استعداد المنظمة الأممية لدعم الانتخابات في ليبيا، مشددا على ضرورة “سعي السلطات الجديدة إلى تنظيم الانتخابات العامة المرتقبة في 24 كانون الأول/ديسمبر”.