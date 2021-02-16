غوتيريس يثني على دور “المنفي” نحو توحيد مؤسسات الدولة

أخبار ليبيا 24 – خبر

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، على انتخابه من قبل ملتقى الحوار السياسي واختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

غوتيريس أثنى على دور المنفي في اتخاذ خطوات سريعة نحو توحيد مؤسسات الدولة، ولم الشمل والمصالحة، والدفع نحو الاستقرار والسير باتجاه انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه المنفي من الأمين العام للأمم المتحدة، وعده خلاله بزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن، حسب ما أفاد المكتب الإعلامي للرئاسي الجديد .

بدوره، قدم المنفي الشكر لغوتيريس على دوره في متابعة الملف الليبي بصفة شخصية، وحرصه على إيجاد توافق دولي خلال الفترة السابقة للخروج من الأزمة الراهنة، مثنيًا على عمل البعثة الأممية وفريقها خلال فترة الحوار السياسي الليبي، الذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة رغم كل التحديات .

وأكد أهمية دور المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش في التواصل مع الدول الفاعلة في الملف الليبي، بهدف تأكيد دعمهم للسلم والأمن في ليبيا وإنجاح الفترة الانتقالية، والعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم.

وانتخب ملتقى الحوار السياسي في الخامس من فبراير الجاري، محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس، إضافة إلى عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة، في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وسبق أن رحب غوتيريس باختيار أعضاء الملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف سلطة تنفيذية موحدة موقتة، وأكد دعم الشعب الليبي في جهوده لبناء بلد مسالم ومزدهر، وقال: ليبيا تسير في الاتجاه الصحيح .