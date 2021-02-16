وليامز: أحداث فبراير انتجت « كوكتيل قاتل » والليبيون مرهقون

قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إن أحداث فبراير 2011 أنتجت ” كوكتيل قاتل ” .

وأوضحت وليامز، في حوار مع صحيفة “واشنطن بوست”، أن بعض القرارات التي اتخذها الليبيون بعد 2011، كاستبعاد أنصار النظام الجماهيري، أدت إلى تفاقم الأزمة، وتصاعد حدة الصراع، والعجز عن حصر السلاح بيد الدولة بطريقة ما، وانتشار الميليشيات، واصفة ذلك بـ”الكوكتيل القاتل”.

وأضافت وليامز ، أن الليبيين مرهقون، وأنهم يريدون استعادة سيادتهم المنتهكة بالكامل، وتوحيد مؤسساتهم، مشيرة إلى أن كافة الاستطلاعات تظهر أن من 70 إلى أكثر من 80% من الليبيين يريدون إجراء الانتخابات، مؤكدة أن الفرصة سانحة الآن، إذا كان المجتمع الدولي موجودا لدعمهم، فيمكنهم المضي قدما في هذا الاتجاه .

وأشارت إلى وجود تحديات كثيرة تواجه الليبيين، وصفتها بأنها مزيج من هذا الصراع الطاحن والانقسامات والانهيار الكامل للبنية التحتية، محذرة من أنه إذا لم يتم اتخاذ خطوات لمعالجة البنية التحتية الكهربائية، فإن الشبكة ستنهار هذا الصيف، كما أن مرض كورونا يدمر ليبيا أيضا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24