“الكهرباء”: عودة التيار إلى مدينة سرت بالكامل بعد انقطاعه لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عودة التيار الكهربائي إلى مدينة سرت بالكامل، بعد انقطاع دام لساعات جراء فصل دوائر نقل الطاقة 220 ك.ف، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح القوية التي تجتاح مناطق شمال البلاد هذه الأيام.

وبحسب منشور للشركة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك»، مساء اليوم الثلاثاء، أوضحت خلاله أن الكهرباء انقطعت عن مدينة سرت بالكامل عند الساعة (11:30) صباحاً، لكن فرق صيانة الخطوط الهوائية التابعة للإدارة العامة لنقل الطاقة تحركت على الفور لإصلاح العطل الفني.

وأكدت الشركة إصلاح العطل الفني وإعادة التيار الكهربائي إلى مدينة سرت بالكامل عند الساعة السابعة مساءً اليوم، مشيدة بجهود موظفيها بالرغم من سوء الأحوال الجوية.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أنها تأمل من كل الجهات المسؤولة الإسراع بفتح الطريق الساحلي لإتمام أعمال الصيانة لباقي الدوائر لتأمين التغذية الكهربائية لمدينة سرت وضواحيها من الجناح الغربي للشبكة الكهربائية.