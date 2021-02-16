الجنائي يلقي القبض على شخص قام بشراء مركبة بصك مزور

أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكن عناصر قسم مكافحة التزييف والتزوير وسرقة السيارات بالإدارة العامة للبحث الجنائي، من القبض على شخص قام بشراء مركبة آلية بصك مالي مزور بمدينة بنغازي.

الإدارة العامة للبحث الجنائي قالت– في بيان لها اطلعت أخبار ليبيا 24 عليه – إن شكوى أحيلت من النيابة العامة لمدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، مفادها قيام مواطن قام ببيع مركبته الآلية الخاصة نوع “كيا أوبتيما” في سوق السيارات بمدينة بنغازي، لشخص لا يعرفه مقابل صك مصدق، وعند ذهابه للمصرف بعد تسليمه للمركبة لإيداع القيمة في حسابه اتضح أن الصك مزور .

الإدارة أضافت أن مدير الإدارة أحال الشكوى إلى رئيس قسم مكافحة التزييف والتزوير وسرقة السيارات، وتم الاستدلال مع مقدم الشكوى من قبل مناوب التحقيق بالقسم، وتم أخذ مواصفات كاملة لشخص الذي جلب الصك المزور له واستلم منه المركبة، لأنه لا يعرف اسمه أو بياناته.

وتم انتقال أعضاء قسم التحري والاستدلال بالإدارة إلى سوق السيارات الكائن بمنطقة حي السلام، للبحث عن شخص يحمل نفس المواصفات فوجدوا شخص بنفس المواصفات لديه مركبة يرغب في بيعها فتواصلوا مع الشاكي للتعرف على الشخص الذي وجدوه، وعن حضوره أكد بأنه هو الشخص الجاني، فتم استدراجه خارج السوق كون السوق مزدحم وخوفًا من هروبه، فتم إيهامه من قبل أحد الأعضاء بأنه يريد شراء مركبة منه ويريد تجربة المركبة.

وفتم خروجهم من السوق فتم ضبطه وبالاستدلال معه اعترف بأنه استلم المركبة وقام بنقلها لمدينة طبرق، وتم بيعها بصك مزور، قام بطباعته شريكه وهو متواجد بسجن الكويفية بتهمة تزوير “تم ضبطه فالسابق من أعضاء الإدارة لتزويره صكوك مالية”، فتم إيداعه بالحجز القانوني، وتم إحالة المحضر إلى النيابة العامة بالموقوف لاتخاذ باقي الإجراءات.

وحذر مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي ورئيس قسم مكافحة التزييف والتزوير، المواطنين والتجار عند بيع أي شيء بصك مصدق، بضرورة الذهاب إلى المصرف الذي صدر منه الصك والتأكد من صحته قبل تسليم البضاعة المباعة، وذلك لكثرة الوقائع والشكاوي المتعلقة بصكوك مزورة خلال الفترة الأخيرة .