مدير أمن بنغازي يستمع لشكاوى وتظلمات أعضاء الشرطة  

استمع مدير أمن بنغازي عقيد ونيس الشكري، بمقر مكتبه أمس الثلاثاء، شكاوي وتظلمات عدد من أعضاء الشرطة الذين تقدموا مسبقاً بطلبات المقابلة الشخصية لشرح المشاكل التى تعترضهم.

وبحسب منشور على صفحة مديرية أمن بنغازي عبر موقع “فيسبوك” أوضح أنه تمت إتاحة الوقت الكافي والمناسب لمقابلة الجميع دون استثناء، وحلحلة العديد من المشاكل خاصة المعطلة إداريا أو المتعلقة بتعارض مقتضيات العمل مع ظروف البعض وأحوالهم المعيشية وغير ذلك من الطلبات التي تمت تلبيتها ووضعها بعين الاعتبار.

وذكر المنشور أنه تم تخصيص يوم الإثنين من كل أسبوع للقاء مدير الأمن والنظر في مشاكل أعضاء الشرطة بحسب طلبات المقابلة التي ترد لوحدة الشكاوي بالمديرية، ويخصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لمقابلة المواطنين حسب الموعد الذي يمنح لهم من وحدة الشكاوي بالمديرية.